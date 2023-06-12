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Лопес назвав умову відновлення кар'єри

Американець заявив про можливість продовження ним кар'єри
Сьогодні 20:43 221 0
Лопес назвав умову відновлення кар'єри
Фото - gettyimages
#Теофімо Лопес

Джерело - boxingscene.com.

Володар чемпіонського пояса WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (19-1, 13 КО) може передумати завершувати кар'єру.

Про це розповів сам боксер.

"Я думаю, що єдиний спосіб повернути Тео – це дев'ятизначна сума контракту. Тому що я заробив для ESPN понад 100 мільйонів доларів.

Мені все ще платять мільйон доларів за бій, тоді як усі ці інші бійці не зробили навіть чверті того, що я досяг у спорті. Але вони отримують 8, 10, 10, 12, 15 мільйонів доларів.

Отже, вочевидь, я – чорна вівця в цій індустрії, і вони дійсно завдають мені шкоди. Я дійсно хочу змінити світ боксу і подолати наявну у ньому корупцію", – заявив Лопес.

Раніше Лопес переміг Тейлора у бою за пояс WBO.

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