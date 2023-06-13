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Гвоздик назвав терміни повернення на ринг

Олександр Гвоздик прокоментував свої плани
Сьогодні 11:41 206 0
Гвоздик назвав терміни повернення на ринг
Фото - gettyimages
#Олександр Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик може повернутися на ринг у вересні.

Про це розповів сам боксер.

"Приблизні плани залежать від того, як там домовляться з Канело. Зараз обіцяли в нього знову побоксувати в андеркарді. Я працюю з Едді Рейносо як із менеджером, тому така можливість завжди є.

Після мого бою я заходив до роздягальні Канело, він мене запросив до табору - каже, що вони повинні боксувати з Біволом, і йому потрібен спаринг-партнер. Для мене це взагалі чудово. Я чув, що вони готуватимуться в горах. Це ситуація, коли ти отримуєш топові спаринги, і тобі за це ще й платять. Для мене це взагалі супер, було б чудово.

Зараз я чув, що вони поки не можуть домовитися з Біволом. Але буду сподіватися, що домовляться. План - побоксувати у вересні там, де це робитиме Канело. Поки вони не домовилися за мейн-івент, про другорядні бої ніхто розмовляти не буде", - сказав Гвоздик.

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