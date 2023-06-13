Промоутер оцінив шанси на проведення реваншу Ломаченко - Хейні

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) боїться реваншу з Василем Ломаченком (17-3, 11 КО).

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Це дуже розумна позиція, але я не збираюся зараз про це говорити. Збираюся посидіти з батьком Хейні, який є моїм другом, і ми обговоримо це.

Хейні повинен дати Ломаченку матч-реванш, тому що навколо їхнього бою в травні було занадто багато суперечок. Мені здається, Хейні боїться знову битися з Василем", - відзначив Арум.