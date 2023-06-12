Клімас: У Хейні немає яєць для реваншу з Ломаченком

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) боїться реваншу з Василем Ломаченком (17-3, 11 КО).

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.

"Ви можете переглянути цей бій 100 разів і все одно побачите, що Лома переміг. Якби Хейні був достатньо мужнім, він би викликав Лому на реванш, але в нього немає яєць для цього", - написав Клімас