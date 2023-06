Клімас: У Хейні немає яєць для реваншу з Ломаченком

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) боїться реваншу з Василем Ломаченком (17-3, 11 КО).

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.

You can rewatch this fight 100 times and still see Loma winning. If Haney will be man enough he would call Loma for re-match, but he has no balls for it https://t.co/TxTZEDbynS