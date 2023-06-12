Клімас: У Хейні немає яєць для реваншу з Ломаченком

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) боїться реваншу з Василем Ломаченком (17-3, 11 КО).
Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.
"Ви можете переглянути цей бій 100 разів і все одно побачите, що Лома переміг. Якби Хейні був достатньо мужнім, він би викликав Лому на реванш, але в нього немає яєць для цього", - написав Клімас
You can rewatch this fight 100 times and still see Loma winning. If Haney will be man enough he would call Loma for re-match, but he has no balls for it https://t.co/TxTZEDbynS— Egis Klimas (@KlimasBoxing) June 11, 2023
Раніше батько Хейні принизив команду Ломаченка.
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