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Клімас: У Хейні немає яєць для реваншу з Ломаченком

Менеджер Ломаченка пояснив чому Хейні не хоче проводити реванш з українцем
Сьогодні 15:26 130 0
Клімас: У Хейні немає яєць для реваншу з Ломаченком
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні, #Егіс Клімас

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) боїться реваншу з Василем Ломаченком (17-3, 11 КО).

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.

"Ви можете переглянути цей бій 100 разів і все одно побачите, що Лома переміг. Якби Хейні був достатньо мужнім, він би викликав Лому на реванш, але в нього немає яєць для цього", - написав Клімас

Раніше батько Хейні принизив команду Ломаченка.

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