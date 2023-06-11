Мунгуя: Це була велика перемога

Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Хайме Мунгуя (42-0, 33 КО) доклав великих зусиль у бою проти Сергія Дерев'янченка (14-5, 10 КО) .

Про це розповів сам мексиканський боксер.

"Я дуже задоволений боєм. То була велика перемога. Ми припустилися кількох помилок, але не програли. Я задоволений рішенням суддів, але насправді мені знадобилося багато зусиль, щоб його досягти. Було складно, але ми змогли його зловити та поранити у десятому раунді, а потім упустити у 12-му.

Думаю, що зрештою ми здобули перемогу завдяки моїй підготовці. Ми дуже ретельно тренувалися. Очевидно, що в залі все не так, як у рингу. Ми завжди старанно працюємо і прагнемо вдосконалюватись", - сказав Мунгуя.