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Мунгуя: Це була велика перемога

Хайме Мунгуя прокоментував перемогу над Сергієм Дерев'янченком
Сьогодні 14:37 351 0
Мунгуя: Це була велика перемога
#Сергій Дерев'янченко, #Хайме Мунгуя

Джерело - fightnews.com.

Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Хайме Мунгуя (42-0, 33 КО) доклав великих зусиль у бою проти Сергія Дерев'янченка (14-5, 10 КО) .

Про це розповів сам мексиканський боксер.

"Я дуже задоволений боєм. То була велика перемога. Ми припустилися кількох помилок, але не програли. Я задоволений рішенням суддів, але насправді мені знадобилося багато зусиль, щоб його досягти. Було складно, але ми змогли його зловити та поранити у десятому раунді, а потім упустити у 12-му.

Думаю, що зрештою ми здобули перемогу завдяки моїй підготовці. Ми дуже ретельно тренувалися. Очевидно, що в залі все не так, як у рингу. Ми завжди старанно працюємо і прагнемо вдосконалюватись", - сказав Мунгуя.

Нагадаємо, Дерев’янченко поступився Мунгуя у бою за вакантний пояс WBC Silver.

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