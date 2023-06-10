Головне
Манчестер Сіті - Інтер 0:0. ОНЛАЙН фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 23:07 4798
Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:05 5111
Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті - Інтер: стартові склади
Сьогодні 21:04 240
Збірна України по булітах перемогла Бразилію на шляху до півфіналу з сокки
Сьогодні 19:38 7002
Інгулець та ЛНЗ не визначили сильнішого в першому матчі плей-оф за місце в УПЛ
Сьогодні 19:31 386
Свьонтек перемогла Мухову і виграла 3-й титул Ролан Гаррос
Сьогодні 19:23 689
Металург несподівано переграв Верес у першому матчі плей-оф за місце в УПЛ
Сьогодні 18:54 540
Яремчук іронічно відповів Леоненку на пораду завершити кар'єру
Сьогодні 18:29 1358
Снігур перемогла Бейнс в першому колі кваліфікації на турнір у Ноттінгемі
Сьогодні 17:25 259
Фінал Ліги чемпіонів-2022/23 Манчестер Сіті - Інтер у цифрах
Сьогодні 16:40 1494
Прямі трансляції

Визначилася дата реваншу Джойса з Чжилеєм

Поєдинок відбудеться в Лондоні
Сьогодні 21:51 161 0
Визначилася дата реваншу Джойса з Чжилеєм

Стала відома дата реваншу між тимчасовим чемпіоном WBO в надважкій вазі Чжаном Чжилеєм (25-1-1, 20 КО) та Джо Джойсом (15-1, 14 КО).

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

Поєдинок відбудеться 2 вересня в Лондоні.

У першому поєдинку у квітні Чжилей достроково переміг Джойса у 6-му раунді.

У Джо було право на реванш, він активував цю опцію на початку травня.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів 5111
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 21414
Переможця фіналу Ліги чемпіонів спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі Переможця фіналу Ліги чемпіонів спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі 5259
Збірна України по булітах перемогла Бразилію на шляху до півфіналу з сокки Збірна України по булітах перемогла Бразилію на шляху до півфіналу з сокки 7002
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 5328 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 32774
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18958
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 117983
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 20884
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17529 7
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21553
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 47473 2