Визначилася дата реваншу Джойса з Чжилеєм

Стала відома дата реваншу між тимчасовим чемпіоном WBO в надважкій вазі Чжаном Чжилеєм (25-1-1, 20 КО) та Джо Джойсом (15-1, 14 КО).

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

Поєдинок відбудеться 2 вересня в Лондоні.

У першому поєдинку у квітні Чжилей достроково переміг Джойса у 6-му раунді.

У Джо було право на реванш, він активував цю опцію на початку травня.

