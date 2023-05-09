Джойс активував пункт про реванш із Чжілеєм

Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) проведе другий поєдинок із китайцем Чжаном Чжілеєм (24-1-1, 19 КО).

Про це розповів співзасновник компанії S-Jam Boxing Адам Моралі.

"Джойс мав право отримати матч-реванш в одному з наступних двох боїв, але вирішив провести його зараз. Думаю, що він виграв би поєдинок, якби не травмоване око. Джо накинувся б на нього в другій половині поєдинку. Це мала бути гра з двох таймів, але Джойс травмувався в першому.

Це єдиний варіант, який ми зараз розглядаємо. Потрібно повернути собі обов'язкове положення і йти за титулом", - відзначив Моралі.