Джойс активував пункт про реванш із Чжілеєм

Джерело - isport.ua.
Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) проведе другий поєдинок із китайцем Чжаном Чжілеєм (24-1-1, 19 КО).
Про це розповів співзасновник компанії S-Jam Boxing Адам Моралі.
"Джойс мав право отримати матч-реванш в одному з наступних двох боїв, але вирішив провести його зараз. Думаю, що він виграв би поєдинок, якби не травмоване око. Джо накинувся б на нього в другій половині поєдинку. Це мала бути гра з двох таймів, але Джойс травмувався в першому.
Це єдиний варіант, який ми зараз розглядаємо. Потрібно повернути собі обов'язкове положення і йти за титулом", - відзначив Моралі.
Нагадаємо, китаєць Чжілей достроково переміг Джойса.
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