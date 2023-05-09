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Джойс активував пункт про реванш із Чжілеєм

Адам Моралі повідомив, що команда британця активувала пункт про реванш.
Сьогодні 09:42 245 0
Джойс активував пункт про реванш із Чжілеєм
Фото - gettyimages
#Джо Джойс, #Чжан Чжілей

Джерело - isport.ua.

Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) проведе другий поєдинок із китайцем Чжаном Чжілеєм (24-1-1, 19 КО).

Про це розповів співзасновник компанії S-Jam Boxing Адам Моралі.

"Джойс мав право отримати матч-реванш в одному з наступних двох боїв, але вирішив провести його зараз. Думаю, що він виграв би поєдинок, якби не травмоване око. Джо накинувся б на нього в другій половині поєдинку. Це мала бути гра з двох таймів, але Джойс травмувався в першому.

Це єдиний варіант, який ми зараз розглядаємо. Потрібно повернути собі обов'язкове положення і йти за титулом", - відзначив Моралі.

Нагадаємо, китаєць Чжілей достроково переміг Джойса.

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