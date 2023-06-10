Сулейман: Усі хотіли б побачити реванш Ломаченка і Хейні

Уболівальники хочуть побачити реванш Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Щоразу, коли відбувається великий бій, і він близький, виникають суперечки. Ломаченку належали серця людей, він улюбленець уболівальників, і це був дуже, дуже близький бій. Він міг завершитись на користь будь-кого з бійців або внічию.