Сулейман: Усі хотіли б побачити реванш Ломаченка і Хейні

Джерело - Boxing Social.
Уболівальники хочуть побачити реванш Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).
Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.
"Щоразу, коли відбувається великий бій, і він близький, виникають суперечки. Ломаченку належали серця людей, він улюбленець уболівальників, і це був дуже, дуже близький бій. Він міг завершитись на користь будь-кого з бійців або внічию.
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Нема сумнівів, що у цьому поєдинку не було пограбування. Я переконаний, що це був сенсаційний бій, і я дуже пишаюся обома бійцями. Усі хотіли б побачити реванш", - сказав Сулейман.
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