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Сулейман: Усі хотіли б побачити реванш Ломаченка і Хейні

Президент WBC прокоментував поразку Ломаченка в бою з Хейні
Сьогодні 18:42 152 0
Сулейман: Усі хотіли б побачити реванш Ломаченка і Хейні
#Василь Ломаченко, #Сулейман, #Девін Хейні

Джерело - Boxing Social.

Уболівальники хочуть побачити реванш Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Щоразу, коли відбувається великий бій, і він близький, виникають суперечки. Ломаченку належали серця людей, він улюбленець уболівальників, і це був дуже, дуже близький бій. Він міг завершитись на користь будь-кого з бійців або внічию.

  Тайсон: Ломаченко не побив Хейні на достатньому рівні

Нема сумнівів, що у цьому поєдинку не було пограбування. Я переконаний, що це був сенсаційний бій, і я дуже пишаюся обома бійцями. Усі хотіли б побачити реванш", - сказав Сулейман.

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