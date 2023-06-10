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Тайсон: Ломаченко не побив Хейні на достатньому рівні

Американський ексбоксер поділився враженнями від бою
Сьогодні 11:41 245 0
Тайсон: Ломаченко не побив Хейні на достатньому рівні
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні, #Майк Тайсон

Джерело - Prophet Muscle.

Поразка ексчемпіона у легкій вазі у трьох версіях Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) у бою з абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні Девіном Хейні (30-0, 15 КО) є закономірною.

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон світу серед суперважковаговиків Майк Тайсон.

"Це могла б бути нічия, але Ломаченко не бився. Він не побив Хейні на достатньому рівні, щоб отримати його титули.

Я вважаю, що Хейні переміг", - заявив Тайсон.

Нагадаємо, Хейні здобув перемогу над Ломаченком одноголосним рішенням суддів (116:112, 115:113, 115:113).

Раніше Арум давно хоче провести бій Ломаченка із Шакуром.

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