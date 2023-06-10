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Шелестюк: Дерев’янченко зможе перемогти Мунгую нокаутом

Український боксер напівсередньої ваги вважає, що Сергію важливо витримати натиск стартових раундів
Сьогодні 13:54 123 0
Шелестюк: Дерев’янченко зможе перемогти Мунгую нокаутом
#Сергій Дерев'янченко, #Тарас Шелестюк

Джерело - xsport.ua.

Українець Сергій Дерев’янченко має достроково перемогти мексиканця Хайме Мунгую.

Про це заявив український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк.

“Це хороший і захоплюючий поєдинок. Буде багато феєрверку. Але в залах Лос-Анджелеса люди практично нічого не говорять про це поєдинок. Усі зараз говорять про бій Спенс - Кроуфорд.

У Сергія більше досвіду і він завжди пресингує суперників, викидає багато ударів і цим забирає раунди. Сподіваюся, що Дерев’янченко підійшов до цього бою фізично підготовлений і зможе тримати темп усі 12 раундів.

Мунгуя - це молодий боксер, який набирається досвіду. Я за ним особливо не стежу, але його рекорд каже, що у нього потужний удар. Хайме десь на 10 сантиметрів вищий за Сергія, і те, що він ще не був у дуже важких боях, великий плюс для нього.

Я не думаю, що цей бій пройде всі раунди. Сподіваюся Сергій буде обережний у перших раундах і не робитиме помилок, щоб у перших раундах не потрапити в нокдаун.

Дерев’янченко візьме своє вже після 4-5 раунду та зможе довести цей поєдинок до перемоги, краще нокаутом чи технічним нокаутом. Бо знаючи, як судді працюють на шоу в Golden Boy, перемогу можуть за очками не віддати", - сказав Шелестюк.

Раніше Дерев’янченко та Мунгуя пройшли процедуру зважування перед своїм боєм. 

Дерев’янченко проведе бій із Мунгією 10 червня. Поєдинок запланований у Каліфорнії (США) та відбудеться на Тойота-Арена. 

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