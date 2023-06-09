Дерев'янченко та Мунгуя показали однакову вагу напередодні бою

Джерело - Чемпіон.
Український боксер середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-4, 10 КО) та мексиканець Хайме Мунгуя (41-0, 33 КО) пройшли процедуру зважування напередодні бою.
Поєдинок відбудеться 10 червня на Toyota Arena в Онтаріо, штат Каліфорнія.
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Результати зважування:
Сергій Дерев’янченко - 75,9 кг
Хайме Мунгуя - 75,9 кг
🚨 WE HAVE A FIGHT!!!!!!— Fight Hub TV (@FightHubTV) June 9, 2023
Jaime Munguia 167.4 lbs
Sergiy Derevyanchenko 167.4 lbs
Who will win tomorrow night and in what fashion? #boxing #munguiaderevyanchenko pic.twitter.com/1vl54m9NkC
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