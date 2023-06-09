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Дерев'янченко та Мунгуя показали однакову вагу напередодні бою

Поєдинок відбудеться 10 червня
Вчора 23:59 210 0
Дерев'янченко та Мунгуя показали однакову вагу напередодні бою
Фото: Getty Images
#Сергій Дерев'янченко

Джерело - Чемпіон.

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-4, 10 КО) та мексиканець Хайме Мунгуя (41-0, 33 КО) пройшли процедуру зважування напередодні бою.

Поєдинок відбудеться 10 червня на Toyota Arena в Онтаріо, штат Каліфорнія.

  Актуально: Дерев’янченко та Мунгуя провели битву поглядів

Результати зважування:

Сергій Дерев’янченко - 75,9 кг
Хайме Мунгуя - 75,9 кг

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