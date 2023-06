Дерев'янченко та Мунгуя показали однакову вагу напередодні бою

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-4, 10 КО) та мексиканець Хайме Мунгуя (41-0, 33 КО) пройшли процедуру зважування напередодні бою.

Поєдинок відбудеться 10 червня на Toyota Arena в Онтаріо, штат Каліфорнія.

Результати зважування:

Сергій Дерев’янченко - 75,9 кг

Хайме Мунгуя - 75,9 кг

🚨 WE HAVE A FIGHT!!!!!!



Jaime Munguia 167.4 lbs

Sergiy Derevyanchenko 167.4 lbs



Who will win tomorrow night and in what fashion? #boxing #munguiaderevyanchenko pic.twitter.com/1vl54m9NkC