Вайлдер оцінив можливість бою між Ф'юрі та Усиком у Саудівській Аравії

Американець відреагував на можливе проведення мегатурніру в грудні

Джерело - Boxing News 24.

Поєдинок за беззаперечний титул у його ваговій категорії між Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком може зірватися.

Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі американець Деонтей Вайлдер.

"Знаючи його, Тайсона Ф'юрі, ви не можете дивуватися, якщо бій з Усиком не відбудеться в грудні. Він із тих людей, рішення яких іноді шокують. Якщо Ф'юрі не підпише контракт, ми з Джошуа все одно будемо битися", - сказав Вайлдер.

Раніше повідомлялося, що Тайсон Ф’юрі розпочав тренувальний табір у Таїланді.