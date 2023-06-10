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Вайлдер оцінив можливість бою між Ф'юрі та Усиком у Саудівській Аравії

Американець відреагував на можливе проведення мегатурніру в грудні
Сьогодні 14:30 288 0
Вайлдер оцінив можливість бою між Ф'юрі та Усиком у Саудівській Аравії
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Boxing News 24.

Поєдинок за беззаперечний титул у його ваговій категорії між Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком може зірватися.

Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі американець Деонтей Вайлдер.

"Знаючи його, Тайсона Ф'юрі, ви не можете дивуватися, якщо бій з Усиком не відбудеться в грудні. Він із тих людей, рішення яких іноді шокують.

Якщо Ф'юрі не підпише контракт, ми з Джошуа все одно будемо битися", - сказав Вайлдер.

Раніше повідомлялося, що Тайсон Ф’юрі розпочав тренувальний табір у Таїланді.

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