Тайсон Ф’юрі розпочав тренувальний табір у Таїланді

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розпочав тренувальний табір у Таїланді.

Про це повідомив сам боксер.

"Хто цього насправді хоче? Я шукаю суперників, які не ховатимуться від циганського короля. Я вітаю їх. Завжди готовий", - написав Ф’юрі у соціальній мережі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tyson Fury (@tysonfury)

Раніше Ф’юрі повідомив, що надіслав Джошуа чорновий варіант контракту, однак пізніше Френк Воррен сказав, що Ей Джей відмовився від поєдинку з Тайсоном.

Раніше повідомлялося, що команда Ф’юрі отримає офіційну письмову пропозицію на бій з Усиком.