Тайсон Ф’юрі розпочав тренувальний табір у Таїланді

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розпочав тренувальний табір у Таїланді.
Про це повідомив сам боксер.
"Хто цього насправді хоче? Я шукаю суперників, які не ховатимуться від циганського короля. Я вітаю їх. Завжди готовий", - написав Ф’юрі у соціальній мережі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Раніше Ф’юрі повідомив, що надіслав Джошуа чорновий варіант контракту, однак пізніше Френк Воррен сказав, що Ей Джей відмовився від поєдинку з Тайсоном.
Раніше повідомлялося, що команда Ф’юрі отримає офіційну письмову пропозицію на бій з Усиком.