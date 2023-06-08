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Тайсон Ф’юрі розпочав тренувальний табір у Таїланді

Сьогодні 11:40 212 0
Тайсон Ф’юрі розпочав тренувальний табір у Таїланді
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розпочав тренувальний табір у Таїланді.

Про це повідомив сам боксер. 

"Хто цього насправді хоче? Я шукаю суперників, які не ховатимуться від циганського короля. Я вітаю їх. Завжди готовий", - написав Ф’юрі у соціальній мережі.

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Публикация от Tyson Fury (@tysonfury)

Раніше Ф’юрі повідомив, що надіслав Джошуа чорновий варіант контракту, однак пізніше Френк Воррен сказав, що Ей Джей відмовився від поєдинку з Тайсоном.

Раніше повідомлялося, що команда Ф’юрі отримає офіційну письмову пропозицію на бій з Усиком.

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