Арум: Я давно хочу провести бій Ломаченка із Шакуром

Промоутер Боб Арум хоче організувати поєдинок ексчемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка з колишнім чемпіоном у напівлегкій та другій напівлегкій вазі Шакуром Стівенсоном.

Про це заявив сам промоутер.

“Очевидно, що найбільше я хотів би провести бій проти Шакура Стівенсона, бо це ще один хлопець, за боєм якого я люблю спостерігати. З того моменту, як ми підписали Шакура та Ломаченка, я думав про цей бій. Тоді Шакуру було занадто рано битися з Ломою, але мені б сподобався цей бій, навіть якби я не просував його. Я заплатив би, щоб побачити це.

Ну, це залежить від Ломи та його батька, що вони хочуть робити. Якби я був фанатом, я був би щасливий платити гроші щоразу, коли Лома виходить на ринг, тому що він такий великий талант, і будь то матч-реванш з Гейні, перехід у меншу вагу чи бій з іншими добрими бійцями у вазі 135 фунтів. Я великий шанувальник Василя Ломаченка, і знаю, що ми продовжимо. Він справді чудовий боєць, цікавий”, - сказав Арум.