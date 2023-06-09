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Арум: Не бачу причин, які завадять бою Усик - Ф’юрі

Промоутер - про можливість проведення мегабою
Сьогодні 15:25 178 0
Арум: Не бачу причин, які завадять бою Усик - Ф’юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - Boxing News.

Бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) може відбутися.

Про це заявив керівник Top Rank Боб Арум.

"Чи допоможе Усику підписання угоди з Skill Challenge Promotions влаштувати бій з Тайсоном Ф’юрі? Я поняття не маю. За словами команди Усика, Skill Challenge фінансово допоможе організації бою з Даніелем Дюбуа у Польщі.

 Потім вони сподіваються промоутувати бій Олександра проти Ф’юрі в Саудівській Аравії взимку цього року. Я не бачу жодних причин, чому цей бій не може відбутися", - сказав Арум.

Нагадаємо Тайсон Ф’юрі розпочав тренувальний табір у Таїланді.

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