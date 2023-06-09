Арум: Не бачу причин, які завадять бою Усик - Ф’юрі

Бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) може відбутися.

Про це заявив керівник Top Rank Боб Арум.

"Чи допоможе Усику підписання угоди з Skill Challenge Promotions влаштувати бій з Тайсоном Ф’юрі? Я поняття не маю. За словами команди Усика, Skill Challenge фінансово допоможе організації бою з Даніелем Дюбуа у Польщі.

Потім вони сподіваються промоутувати бій Олександра проти Ф’юрі в Саудівській Аравії взимку цього року. Я не бачу жодних причин, чому цей бій не може відбутися", - сказав Арум.