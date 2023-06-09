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Красюк: Ф'юрі може бути забутим в історії боксу

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Красюк: Ф'юрі може бути забутим в історії боксу
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Seconds Out.

Володар титулу WBC британця Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) боїться чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це сказав промоутер українського боксера Олександр Красюк.

"Тайсон Ф'юрі - це генератор випадкових думок. Я не можу сказати більше нічого. Шкода спостерігати, коли боєць такого рівня настільки засмучений. Ф'юрі шукає суперника, але нікого не може знайти. Тайсон на вершині світу, як він сам вважає, але ніхто не хоче з ним битися. Ніхто. Ти настільки великий? Ти такий сильний? Всі тебе бояться? Ні. У чому причина? Професійний бокс - комерційний вид спорту. Якщо боєць виходить на ринг і бореться за титул в суперважкій вазі, йому повинні заплатити за це. Якщо він бореться з великою зіркою, то йому повинні заплатити як супернику великої зірки.

Якщо ти хочеш купити когось дешевше, то борешся з другосортними або третьосортними опонентами, і твої фанати починають над тобою сміятися, тому що ти не доводиш, наскільки ти хороший. Ти доводиш це тільки в засобах масової інформації, але не справжніми діями. Мабуть, це проблема. Ф'юрі повинен переглянути свій підхід. Якщо він хоче, щоб фанати бачили його в великих боях, йому потрібно ставитися до інших з повагою, особливо до тих, хто ділить з ним ринг. В іншому випадку він виявиться забутий в історії боксу", - сказав Красюк.

Раніше повідомлялося, що Тайсон Ф’юрі розпочав тренувальний табір у Таїланді.

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