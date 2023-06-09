Бронер: Ломаченко та Хейні не поб’ють Джервонту

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко та абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні програють у можливому бою проти Джервонти Девіса.

Про це заявив колишній чемпіон світу Едрієн Бронер.

"У мене є особисті стосунки з Девіном та його батьком. У мене взагалі немає антипатії до них. Я повністю пишаюся Девіном.

Всі поливали його брудом, але я вважаю, що він достатньо зробив для перемоги у бою з Ломаченком. Я радий, що він виграв цей бій.

Якщо говорити про Девіса, то я думаю, що жоден із цих хлопців не поб’є його. Він має такий же талант, як і всі вони. Усі мають однакову кількість таланту, але Джервонта зібрав у собі ті речі, яких немає в інших", - сказав Бронер.