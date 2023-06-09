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Гвоздик: Усик знову переможе Бетербієва

Сьогодні 12:39 276 0
Гвоздик: Усик знову переможе Бетербієва
#Олександр Усик, #Олександр Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Можливий бій між володарем титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та чемпіоном WBO, WBC та IBF в напівважкій вазі артуром бетербієвим (19-0, 19 КО) в крузервейті завершився б перемогою українця.

Про це заявив колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

"По-перше, я не займаюся організацією поєдинків. По-друге, зараз усі кажуть, що не треба боксувати або виступати на одній арені з російськими боксерами. Не знаю, це важке питання. З одного боку - так, бо якщо росіяни боксують, вони підвищують авторитет своєї держави. Але з іншого боку - ми ж будемо з ними не в шахи грати, а бити один одного. Якщо буду бити росіянина - не думаю, що хтось буде дуже засмучений в Україні.

Не знаю, як це зробити зараз. Але подивимося, що станеться в майбутньому. Бо зараз мені, щоб боксувати за титул по лінії WBA - все одно Бівол. Звісно, сподіваюся, Канело цього разу його переможе. Але якщо не переможе - що мені тоді робити? Мені треба боксувати за титул.

Ще раз кажу: якщо це станеться, а він росіянин, то я ж йду туди з ним не обійматися, а битися", - сказав Гвоздик.

Нагадаємо Гвоздик буде допомагати Канело готуватися до бою з Біволом.

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