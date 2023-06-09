Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) готовий провести реванш з росіянином артуром бетербієвим (19-0, 19 КО).

Про це заявив сам боксер.

"По-перше, я не займаюся організацією поєдинків. По-друге, зараз усі кажуть, що не треба боксувати або виступати на одній арені з російськими боксерами. Не знаю, це важке питання. З одного боку - так, бо якщо росіяни боксують, вони підвищують авторитет своєї держави. Але з іншого боку - ми ж будемо з ними не в шахи грати, а бити один одного. Якщо буду бити росіянина - не думаю, що хтось буде дуже засмучений в Україні.

Не знаю, як це зробити зараз. Але подивимося, що станеться в майбутньому. Бо зараз мені, щоб боксувати за титул по лінії WBA - все одно Бівол. Звісно, сподіваюся, Канело цього разу його переможе. Але якщо не переможе - що мені тоді робити? Мені треба боксувати за титул.

Ще раз кажу: якщо це станеться, а він росіянин, то я ж йду туди з ним не обійматися, а битися", - сказав Гвоздик.