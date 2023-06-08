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Арум пропонує Хейні три варіанти для наступного бою

Один з варіантів - реванш із Ломаченком
Сьогодні 12:25 241 0
Арум пропонує Хейні три варіанти для наступного бою
#Василь Ломаченко, #Боб Арум, #Девін Хейні

Джерело - boxing-social.com.

Промоутер Боб Арум має певні варіанти для наступного поєдинку абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це заявив сам промоутер.

"По-перше, може бути бій з переможцем поєдинку Джоша Тейлора і Теофімо Лопеса в першій напівсередній вазі, якщо він хоче змінити вагову категорію.

По-друге, є бій із Шакуром, який був би масштабним, усі хотіли б побачити цей поєдинок. І третій - реванш з Ломаченком.

Якщо Білл (батько Девіна - прим.) приїде в Нью-Йорк на бій Тейлора проти Теофімо, я сидітиму поряд з ним. Він дуже розумний хлопець, і ми обговоримо всі варіанти, які ми в Top Rank можемо запропонувати. Тоді йому доведеться зважити ці варіанти і те, що може запропонувати кожен інший промоутер, і вирішити, що вони хочуть робити далі.

Ми отримали задоволення від співпраці з Девіном, і ми сподіваємося, що вона триватиме", - сказав Арум.

Раніше Маурісіо Сулейман прокоментував рішення суддів у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.

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