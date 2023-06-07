Сулейман: У поєдинку Хейні - Ломаченко не було ніякого пограбування

Джерело - tribuna.com.
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) заслужено переміг Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).
Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.
"Неймовірний, чудовий бій. Ми повинні говорити лише про те, наскільки чудовим вийшов цей поєдинок. Я пишаюся Девіном Хейні. Він добре показав себе на рівні, на якому в ньому завжди сумнівалися.
Я дуже пишаюся, що Ломаченко виступив у такому приголомшливому бою. Поєдинок міг скластися у будь-який бік, міг закінчитися внічию.
Не було жодного пограбування, жодного скандалу. Нікого не можна звинувачувати – це був дуже близький бій", - сказав Сулейман.
Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів: 116-112, 115-113, 115-113.
Раніше Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні.