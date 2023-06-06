Сулейман: WBC забанила росію через жахи війни

Президент WBC пояснив чому не санкціонує бій Канело - Бівол

Джерело - Чемпіон.

WBC не санкціонує бій між абсолютним чемпіоном другій середній вазі Саулем Альваресом та чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом з росії.

Про це розповів президент організації Маурсіо Сулейман.

"Цей реванш не буде за наш титул. WBC забанила росію через жахи війни – вони агресори у війні, яка у 2023 році змушує світ здригатися. Вмирає дуже багато безневинних людей та дітей. Багато хто залишив Україну, мільйони людей виїхали з країни. В Україні немає боксу через вторгнення.

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Разом з Україною після нашого конгресу до Києва ми збудували спортивний комплекс. Цей чудовий спорткомплекс вдалося спорудити завдяки великій кількості пожертв та донатів, але його знищила війна. Те саме сталося з багатьма школами та спортивними залами. В Україні немає боксу. Поки що це не зміниться, у росії теж не буде боксу під егідою WBC", - сказав Сулейман.

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