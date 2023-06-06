Головне
Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос
Сьогодні 15:49 2325 1
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 20:58 13956
Довбик підписав новий контракт з СК Дніпро-1
Сьогодні 20:36 334
Відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023
Сьогодні 20:02 272
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні
Сьогодні 19:05 10307
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 18:55 9918
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО
Сьогодні 16:30 4396
Довбик може продовжити контракт з Дніпром-1
Сьогодні 14:39 422
Постекоглу - новий головний тренер Тоттенгема
Сьогодні 13:21 476
7 червня УАФ представить нового головного тренера збірної України
Сьогодні 13:07 998
Прямі трансляції

Сулейман: WBC забанила росію через жахи війни

Президент WBC пояснив чому не санкціонує бій Канело - Бівол
Сьогодні 21:56 208 0
Сулейман: WBC забанила росію через жахи війни
#Бівол, #Сауль Канело Альварес, #Сулейман

Джерело - Чемпіон.

WBC не санкціонує бій між абсолютним чемпіоном другій середній вазі Саулем Альваресом та чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом з росії.

Про це розповів президент організації Маурсіо Сулейман.

"Цей реванш не буде за наш титул. WBC забанила росію через жахи війни – вони агресори у війні, яка у 2023 році змушує світ здригатися. Вмирає дуже багато безневинних людей та дітей.  Багато хто залишив Україну, мільйони людей виїхали з країни. В Україні немає боксу через вторгнення.

  Актуально: WBC планує оголосити обов'язкового претендента для Ф'юрі

Разом з Україною після нашого конгресу до Києва ми збудували спортивний комплекс. Цей чудовий спорткомплекс вдалося спорудити завдяки великій кількості пожертв та донатів, але його знищила війна. Те саме сталося з багатьма школами та спортивними залами. В Україні немає боксу. Поки що це не зміниться, у росії теж не буде боксу під егідою WBC", - сказав Сулейман.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 9918
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні 10307
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 13956
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 6054
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної 6407
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками 22346 7
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 91831 4
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 78012 3
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 30248
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 43817
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 25298
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12573 2