WBC планує оголосити обов'язкового претендента для Ф'юрі

Про це розповів президент організації WBC Маурісіо Сулейман.

"Треба щось вирішувати. Вже червень, а жодних новин щодо наступного бою Ф'юрі немає. Ми чекали, що буде бій з Усиком, сподівалися на це. Чи стане Джошуа обов'язковим претендентом? Це можливо. Якщо Вайлдер і Руїс так і не поб'ються за статус обов'язкового претендента, то Джошуа наступний у рейтингу, він третій номер.

Не хочу спекулювати, але треба ухвалювати рішення. У надважкій вазі зараз багато потенційних топ-боїв, але все застопорилося", – розповів Сулейман.