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WBC планує оголосити обов'язкового претендента для Ф'юрі

Маурісіо Сулейман прокоментував наступного суперника Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 09:30 693 0
WBC планує оголосити обов'язкового претендента для Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Сулейман, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - sport24.ua.

  1. Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) має визначитися із наступним суперником якомога швидше.

Про це розповів  президент організації WBC Маурісіо Сулейман.

"Треба щось вирішувати. Вже червень, а жодних новин щодо наступного бою Ф'юрі немає. Ми чекали, що буде бій з Усиком, сподівалися на це. Чи стане Джошуа обов'язковим претендентом? Це можливо. Якщо Вайлдер і Руїс так і не поб'ються за статус обов'язкового претендента, то Джошуа наступний у рейтингу, він третій номер.

Не хочу спекулювати, але треба ухвалювати рішення. У надважкій вазі зараз багато потенційних топ-боїв, але все застопорилося", – розповів Сулейман.

Читайте: Усик: Ф’юрі не хоче цього поєдинку, але ми його влаштуємо

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