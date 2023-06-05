Ф'юрі найближчим часом може провести захист титулу WBC

Тайсон Ф’юрі може провести захист титулу WBC

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) найближчим часом може провести захист пояса.

Про це повідомляє Boxing Social.

Промоутер британця Френк Воррен цього тижня проведе зустріч з президентом Світової боксерської ради Маурісіо Сулейманом. Очікується, що найближчим часом може бути оголошено про обов'язковий захист титулу WBC Ф’юрі.

Варіант з Деонтеєм Вайлдером, який очолює рейтинг організації є малоймовірним, адже Ф'юрі вже тричі проводив з ним бої. Команда Тайсона також зверталася до Енді Руїса, але той попросив занадто велику суму грошей, але призначення обов'язкового бою може вирішити це питання, встановивши фіксований гонорар.

Ентоні Джошуа, який йде третім у рейтингу, сумнівається у серйозності намірів Ф'юрі провести бій. До того ж Джошуа має плани на Вайлдера.

Найближчим часом може бути представлено нового суперника Ф'юрі, але невідомо чи відбудеться цей бій у вересні, у Великій Британії, чого так хоче Тайсон.

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