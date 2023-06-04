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Катмен Ломаченка відреагував на суддівське рішення в бою з Хейні

Анбер зажадав, щоб певні органи втрутилися в поєдинок
Сьогодні 21:11 136 0
Катмен Ломаченка відреагував на суддівське рішення в бою з Хейні
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - proboxtv.com.

Боксер з українським паспортом Василь Ломаченко у бою з Девіном Хейні здобув перемогу над американцем.

Про це заявив катмен ексчемпіона в трьох вагових категоріях Расс Анбер.

"Я тричі переглядав бій Хейні та Ломаченка, і щоразу обираю Василя як переможця. Настав час комісіям і санкціонуючим органам змінити спосіб підрахунку очок у боях.

Навіть 12-й раунд - єдина причина, чому Ломаченку не віддали його, тому що він не був таким активним, як у 10-му та 11-му. Після кожного перегляду я віддаю Василю або вісім раундів проти чотирьох, або сім проти п'яти. Я не можу знайти сім раундів, які можна було б віддати Хейні".

Тієї ночі, в Лас-Вегасі, коли оголосили рахунок 116-112, я почувався комфортно, бо був упевнений, що це на користь Ломаченка. Потім почув 115-113. Я подумав: "Ми зробили це", але виявився не правий", - сказав Анбер.

Нагадаємо Ломаченко програв Хейні одноголосним рішенням суддів (112-116, 113-115, 113-115). 

Раніше повідомлялося, що Усик прокоментував поразку Ломаченка.

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