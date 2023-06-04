Менеджер Ломаченка оцінив імовірність проведення реваншу з Хейні

Абсолютний чемпіон легкого дивізіону Девін Хейні не погодиться на другий бій з Василем Ломаченком.

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.

"Послухайте, жодна комісія не може призначити реванш. Тож ми можемо скаржитися, скільки захочемо, але комісія не має повноважень призначати реванш. Оголосити реванш може тільки Хейні, якщо вийде і скаже: "Я досить мужній і хочу зробити це".

Але я не думаю, що це станеться. Наша команда не думає, що реванш відбудеться. Ми вважаємо, що Хейні надто наляканий, щоб вийти на реванш. Ми навіть на це не розраховуємо", - сказав Клімас.