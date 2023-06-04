Менеджер Усика зробив прогноз на бій із Дюбуа

Представник українського чемпіона спробував передбачити перебіг поєдинку

Джерело - Boxing King Media.

Менеджер чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика Егіс Клімас впевнений в успіху свого підопічного, який має здобути дострокову перемогу в пізніх раундах бою з Даніелем Дюбуа.

Про це заявив сам менеджер.

"Я бачив у новинах, що Дюбуа припинив співпрацю із Шейном МакГіганом. Але я не спостерігаю за його кар'єрою, не стежу, хто його тренує, із ким він спить, куди ходить їсти і так далі. Мені байдуже. Я не думаю, що те, хто тренуватиме Дюбуа, зіграє якусь роль у бою з Усиком. Він може працювати з найкращим тренером у світі, але насправді це не має значення. Найімовірніше, що Олександр достроково переможе його у пізніх раундах", - сказав Клімас.

Раніше промоутер Олександра Усика назвав точні дату й місце бою проти Даніеля Дюбуа.