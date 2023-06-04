Усик: Команда Ф’юрі пропонувала реванш, а не моя, хай не бреше вже

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не проти провести поєдинок проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).
Про це українець розповів порталу Seconds Out.
"Лише сам Господь може гарантувати, що бій відбудеться. Я лише молюся щодня, будучи вдячним за те, що маю можливість дихати, прокидайся вранці. Молюся щоб у мене і моєї сім’ї було міцне здоров’я. Я молюся, прошу, щоб те, що ми хочемо, сталося в майбутньому, але якщо він не має цього в планах, то цього ніколи не станеться.
Усик: Ф’юрі не хоче цього поєдинку, але ми його влаштуємо
Його команда пропонувала реванш, а не моя команда, хай не бреше вже. Задовбав. Тайсон Ф’юрі хотів боксувати з Усиком, але без Усика", - сказав Олександр.
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