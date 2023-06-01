Ф’юрі: Джошуа такий же боягуз, як і Усик

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) відреагував на інформацію від промоутера Френка Воррена про те, що колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) відмовився від поєдинку з Тайсоном.
Відповідний допис Ф'юрі написав у Інстаграмі.
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"Що за справжній боягуз! Джошуа такий же боягуз, як і Усик. Ха-ха-ха", – сказав Ф’юрі.
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