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Ф’юрі: Джошуа такий же боягуз, як і Усик

Британець звинуватив Ентоні Джошуа в тому, що той ухилився від бою
Сьогодні 18:20 253 0
Ф’юрі: Джошуа такий же боягуз, як і Усик
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) відреагував на інформацію від промоутера Френка Воррена про те, що колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) відмовився від поєдинку з Тайсоном.

Відповідний допис Ф'юрі написав у Інстаграмі.

  Актуально: Ф’юрі: Усик - боягузливий виродок, який втік від 13 млн фунтів

"Що за справжній боягуз! Джошуа такий же боягуз, як і Усик. Ха-ха-ха", – сказав Ф’юрі.

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