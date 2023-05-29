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Ф’юрі: Усик - боягузливий виродок, який втік від 13 млн фунтів

Вчора 23:10 344 0
Ф’юрі: Усик - боягузливий виродок, який втік від 13 млн фунтів
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) програв у розподілі гонорару в поєдинках.

Про це заявив чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Ф’юрі відреагував на допис боксерського ведучого Дева Сахні, який зазначив, що сума гонорару бою Усика та Даніеля Дюбуа становитиме 8 млн доларів, а гонорар, який мали отримати Олександр і Тайсон за спільний бій, становив би 42 млн.

"Дуже вірно, Дев.

Річ у тому, що він боягузливий виродок, який втік від 13 млн фунтів і зараз отримає 6 млн", - сказав Ф’юрі.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі може провести бій проти бійця крузервейту Опетаї.

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