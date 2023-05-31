Лопес: Я не прошу вибачень ні за що з того, що говорю

Чемпіон WBO International дав коментар порталу Boxing Scene

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBO International в першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (18-1, 13 КО) не збирається вибачатися за слова про те, що Top Rank віддавав перевагу темношкірим бійцям, а не йому.

Про це він розповів порталу Boxing Scene.

"Я б не був Теофімо, якби вибачився. Я не прошу вибачень ні за що з того, що говорю. Якщо ви приймете це неправильно, то це ваша справа, тому що я не доводжу це до крайнощів. Ні, я не знаю. Я знаю своє місце. Повірте мені, брати. Повірте мені, сестри. Я просто говорю певним чином, стратегічно, про одну конкретну річ. Але інші перевернуть мої слова та змінять це, щоб зробити те, що вони повинні зробити, щоб апелювати цим.

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Я маю на увазі, що вони просувають це більше, ніж мій власний бій прямо зараз. Мені шкода? Ні, я не шкодую. Я просто говорю про те, що це таке. Ніхто мене не шкодує. Коли я помирав і коли я лежав у відділенні інтенсивної терапії після бою, ніхто не казав: "Теофімо, бажаю тобі добра, сподіваюся, що ти в порядку". Мені ніхто не писав", - заявив Лопес

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