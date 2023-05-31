Ексчемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) зробив недостатньо, щоб перемогти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Кіт Турман (30-1, 22 KO) в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV.

"Ми звикли говорити: "Бій був близьким, але претендент зробив недостатньо, щоб перемогти чемпіона". Як багато разів ми говорили це? До речі, Ломаченко зробив недостатньо, щоб перемогти чемпіона. Він мазав свої комбінації з чотирьох ударів. Ломаченко думав, що викидає багато ударів, але він багато промахувався.

Ломаченко відчуває проблеми з більшими бійцями. Ми можемо побачити різницю в габаритах у цьому поєдинку. Ломаченко піднявся на кілька вагових категорій, він був дуже маленьким бійцем в любителях. Він піднімався у вазі по ходу кар'єри, щоб заробити і реалізувати свою мрію опинитися на вершині боксу. Він претендував на всі титули, але зазнав невдачі", – сказав Турман.