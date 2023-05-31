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Арум: Вайлдер нокаутує Джошуа

Боб Арум прокоментував бій Вайлдер - Джошуа
Сьогодні 11:59 243 0
Арум: Вайлдер нокаутує Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Боб Арум, #Деонтей Вайлдер

Джерело - boxing-social.com.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) є фаворитом у бою проти Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це розповів відомий промоутер Боб Арум.

“Вайлдер нокаутує Джошуа. Невідомо тільки, в якому раунді він це зробить. Але ви можете бути певні, що Вайлдер переможе нокаутом", - відзначив Арум.

Очний бій між Джошуа та Вайлдером має відбутися у грудні. Нагадаємо, Skill Challenge Entertainment планує провести на Близькому Сході очний бій двох ексчемпіон світу – Джошуа та Вайлдера, а також поєдинок чемпіона WBA/WBO/IBF/IBO Олександра Усика з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі.

Джошуа в останньому бою переміг Джермейна Франкліна одноголосним рішенням суддів. Водночас Вайлдер у жовтні переміг фіна Роберта Хеленіуса нокаутом у першому раунді.

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