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Гарсія назвав трьох потенційних суперників

Американський боксер готовий повернутися після поразки Джервонте Девісу.
Сьогодні 11:26 267 0
Гарсія назвав трьох потенційних суперників
Фото - gettyimages
#Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер легкої ваги Раян Гарсія (23-1, 19 КО) поділився списком потенційних суперників по наступному бою.

Про це він розповів у Twitter.

"Три людини, з якими я хочу битися далі: Роландо Ромеро (йому якраз призначили бій проти іншого суперника), Ісаак Крус (якщо він захоче піднятися в напівсередню вагу) і Теофімо Лопес (залежить від результату його бою)", - написав Гарсія.

Раніше Гарсія достроково програв Джервонті Девісу.

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