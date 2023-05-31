Гарсія назвав трьох потенційних суперників

Американський боксер легкої ваги Раян Гарсія (23-1, 19 КО) поділився списком потенційних суперників по наступному бою.

Про це він розповів у Twitter.

"Три людини, з якими я хочу битися далі: Роландо Ромеро (йому якраз призначили бій проти іншого суперника), Ісаак Крус (якщо він захоче піднятися в напівсередню вагу) і Теофімо Лопес (залежить від результату його бою)", - написав Гарсія.