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Редкач звернувся до Шелестюка: Щоб критикувати Ломаченка, потрібно битися на тому рівні

Сьогодні 20:39 345 1
Редкач звернувся до Шелестюка: Щоб критикувати Ломаченка, потрібно битися на тому рівні
Фото Getty Images
#Василь Ломаченко, #Тарас Шелестюк, #Іван Редкач

Джерело - xsport.ua.

Український боксер Іван Редкач негативно ставиться до критики напівсередньоваговика Тараса Шелестюка (19-0-1, 11 КО) на адресу Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це заявив сам Редкач.

"Ще один критик в боксі? Щоб критикувати Васю, потрібно битися на тому рівні, де Вася – це по-перше. По-друге, ти за 19 боїв не бився ні з ким з топів, всі тебе бояться, як каже сам боєць. І по-третє, твої аматорські заслуги - це добре, але ти 11 років в профі і бив тільки мішків - це не досягнення. Еррол Спенс тебе припер або той же Карен Чухаджян. Він без такої аматорської кар'єри, як у тебе, але вже бився з топовим бійцем. Висновок такий! Потрібно бути, а не здаватися", - зазначив Редкач.

Раніше Шелестюк заявив, що Ломаченку не вистачило агресії в бою проти Девіна Хейні.

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