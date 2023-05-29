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Хей назвав умову реваншу Ломаченко - Хейні

Реванш потрібно проводити за тієї умови, якщо всі судді цього поєдинку будуть нейтральними.
Сьогодні 11:44 733 0
Хей назвав умову реваншу Ломаченко - Хейні
#Василь Ломаченко, #Хей, #Девін Хейні

Джерело - isport.ua.

Ексчемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) заслужив на реванш з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (30-0, 15 КО).

Про це розповів британський ексчемпіон світу Девід Хей.

"Я б із задоволенням подивився реванш. Я вважаю, що є сенс побитися ще раз, але з нейтральними суддями, навіть якщо бій знову відбудеться в Лас-Вегасі. Це несправедливо, коли українець приїжджає в Америку і б'ється за всі пояси в бою з трьома американськими суддями.

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Для мене в цьому не було сенсу, але поєдинок вийшов чудовим. Дуже шкода, що таке рішення зіпсувало його смак. Якби бій закінчився внічию, то частково це можна було б зрозуміти", - сказав Хей.

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