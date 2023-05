Луїс Лопес (28-2, 16 КО) нокаутував Майкла Конлана (18-2, 9 КО) у бою за титул чемпіона світу IBF у напівлегкій вазі

З кутка Конлана викинули білий рушник у 5-у раунді.

