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Вуд переміг Лару та здобув титул WBA у напівлегкій вазі

Поєдинок пройшов усю дистанцію
Сьогодні 10:36 255 0
Вуд переміг Лару та здобув титул WBA у напівлегкій вазі

Джерело - Чемпіон.

Британець Лі Вуд (27-3, 16 КО) переміг мексиканця Маурісіо Лару (26-3-1, 19 КО) у поєдинку за титул WBA у напівлегкій вазі.

Поєдинок пройшов усю дистанцію і завершився перемогою Вуда одноголосним рішенням суддів - 119-109, 119-109 та 116-111.

Лара напередодні бою не вклався в ліміт напівлегкого дивізіону, тому на кону бою титул стояв тільки для Вуда.

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