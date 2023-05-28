Вуд переміг Лару та здобув титул WBA у напівлегкій вазі

Джерело - Чемпіон.
Британець Лі Вуд (27-3, 16 КО) переміг мексиканця Маурісіо Лару (26-3-1, 19 КО) у поєдинку за титул WBA у напівлегкій вазі.
Поєдинок пройшов усю дистанцію і завершився перемогою Вуда одноголосним рішенням суддів - 119-109, 119-109 та 116-111.
Лара напередодні бою не вклався в ліміт напівлегкого дивізіону, тому на кону бою титул стояв тільки для Вуда.
2X WORLD CHAMP!@itsleighwood wins the rematch. 🏆#LaraWood2 pic.twitter.com/1aZeDEBgrw— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 27, 2023
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