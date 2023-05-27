Ворд: Хейні треба дати реванш Ломаченку

Ексчемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) заслужив на реванш з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (30-0, 15 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Андре Ворд.

"Не секрет, що Девіну дуже важко робити потрібну вагу. На його місці я все ж таки зробив би це. Зробив би з однієї причини, тому що я той, хто обирає найскладніші виклики. Не через думку оглядачів чи експертів. А для себе, для свого его. Думаю, Хейні треба дати реванш Ломаченку.