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Ворд: Хейні треба дати реванш Ломаченку

Ексчемпіон світу прокоментував бій Ломаченко - Хейні
Сьогодні 13:17 530 0
Ворд: Хейні треба дати реванш Ломаченку
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) заслужив на реванш з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (30-0, 15 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Андре Ворд.

"Не секрет, що Девіну дуже важко робити потрібну вагу. На його місці я все ж таки зробив би це. Зробив би з однієї причини, тому що я той, хто обирає найскладніші виклики. Не через думку оглядачів чи експертів. А для себе, для свого его. Думаю, Хейні треба дати реванш Ломаченку.

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Якщо чесно, саме цей бій - те, що потрібне зараз Девіну - і для спадщини, і з фінансової точки зору. Не думаю, що зараз у нього є крутіші варіанти", - сказав Ворд.

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