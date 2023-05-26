Гірн: Був радий побачити перемогу

Джерело - fightnews.info.
Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн оцінив результат поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком (17-3, 11 KO) та Девіном Хейні (30-0, 15 KO).
Про це розповів сам промоутер в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing News.
"Потрібно висловити повагу Хейні. Ви називали його чемпіоном електронної пошти, коли Лома з ним не побився або Top Rank не дозволила йому з ним битися. Він поїхав до Австралії і двічі побив Камбососа, переміг Ломаченка. Як би ви не дивилися, це близький бій. Билися два елітні легковаговики, і я був радий побачити перемогу Девіна", – сказав Гірн.
Нагадаємо, бій Ломаченко - Хейні зібрав 150 тисяч PPV в США.
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