Головне
Визначилася заявка збірної України на червневі матчі
Сьогодні 11:36 1179
Світоліна вийшла у фінал турніру у Страсбурзі
Сьогодні 20:09 157
Магучіх відреагувала на ракетний удар росії по Дніпру
Сьогодні 13:51 542
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 13:49 114095
Мінмолодьспорту опублікувало список спортсменів, які не повернулись із-за кордону
Сьогодні 10:33 1493
Ворскла отримала від Шахтаря 150 000 за перемогу над Дніпром-1
Сьогодні 10:17 1439
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 07:06 69924
"Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі
Сьогодні 06:30 4360
Збірна Латвії сенсаційно переграла Швецію: результати чвертьфіналів ЧС-2023
Вчора 22:50 3535
Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця
Вчора 22:42 41797
Прямі трансляції

Гірн: Був радий побачити перемогу

Едді Гірн прокоментував бій Хейні - Ломаченко
Сьогодні 19:54 185 0
Гірн: Був радий побачити перемогу
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - fightnews.info.

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн оцінив результат поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком (17-3, 11 KO) та Девіном Хейні (30-0, 15 KO).

Про це розповів сам промоутер в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing News.

"Потрібно висловити повагу Хейні. Ви називали його чемпіоном електронної пошти, коли Лома з ним не побився або Top Rank не дозволила йому з ним битися. Він поїхав до Австралії і двічі побив Камбососа, переміг Ломаченка. Як би ви не дивилися, це близький бій. Билися два елітні легковаговики, і я був радий побачити перемогу Девіна", – сказав Гірн.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Хейні зібрав 150 тисяч PPV в США.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
24 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів 24 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів 5622
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 69924
Лопес-старший: Хейні в жодному разі не переміг Ломаченка Лопес-старший: Хейні в жодному разі не переміг Ломаченка 5890
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 114095
Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця 41797
"Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі "Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі 4360
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 44088
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 46796 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 46533
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16960 7
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 18472
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 56129