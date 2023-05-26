Головне
Визначилася заявка збірної України на червневі матчі
Сьогодні 11:36 1179
Світоліна вийшла у фінал турніру у Страсбурзі
Сьогодні 20:09 157
Магучіх відреагувала на ракетний удар росії по Дніпру
Сьогодні 13:51 542
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 13:49 114095
Мінмолодьспорту опублікувало список спортсменів, які не повернулись із-за кордону
Сьогодні 10:33 1493
Ворскла отримала від Шахтаря 150 000 за перемогу над Дніпром-1
Сьогодні 10:17 1439
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 07:06 69924
"Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі
Сьогодні 06:30 4360
Збірна Латвії сенсаційно переграла Швецію: результати чвертьфіналів ЧС-2023
Вчора 22:50 3535
Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця
Вчора 22:42 41796
Прямі трансляції

Ломаченко зберіг перше місце рейтингу WBC

Всесвітня боксерська рада на стала враховувати останній спірний поєдинок українського боксера.
Сьогодні 17:29 473 0
Ломаченко зберіг перше місце рейтингу WBC
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - wbcboxing.com.

WBC опублікувала оновлений рейтинг бійців у легкій вазі.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко після поразки від абсолютного чемпіона Девіна Хейні залишився на першому місці.

Нагадаємо, в останньому своєму бою боксер програв одноголосним рішенням суддів Девіну Хейні, а це означає - українець мав втратити першу сходинку у списку. Утім у Всесвітній боксерській раді певно зважили на спірний результат двобою з американцем і не стали понижувати Ломаченко у рейтингу.

Бій Ломаченко - Хейні зібрав 150 тисяч PPV в США.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 69924
Лопес-старший: Хейні в жодному разі не переміг Ломаченка Лопес-старший: Хейні в жодному разі не переміг Ломаченка 5889
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 114095
Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця 41796
"Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі "Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі 4360
24 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів 24 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів 5622
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 260598 4
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 280602
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12190 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18521
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 20340
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 43284