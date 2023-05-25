К2 Promotions Ukraine виграли торги на організацію бою Усик – Дюбуа

Бій відбудеться у Польщі

Джерело - Чемпіон.

К2 Promotions Ukraine виграла промоутерські торги щодо бою чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) проти британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк в Instagram.

"Ми виграли промоутерські торги. Зараз ми працюємо над тим, щоб провести бій у польському Вроцлаві 12 серпня", - написав Красюк.

Бій між Усиком та Дюбуа був призначений ще 12 грудня, але WBA дала українцю час для переговорів про об’єднавчий бій з володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі, але його не вдалося погодити через розбіжності між командами. Після цього команда українця вирішила боксувати з Дюбуа.

Кінцевий термін для переговорів закінчився 2 травня, тому організація відправила бій на промоутерські торги.

Раніше промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця.