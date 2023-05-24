Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця

Олександр Красюк готовий до торгів по бою Усик - Дюбуа і вже запланував місце проведення для цього поєдинку

Джерело - Чемпіон.

25 травня Всесвітня боксерська асоціація (WBA) проведе торги на організацію бою Усик - Дюбуа. Чемпіон зателефонував промоутеру українця Олександру Красюку, який розповів, які виклики зараз стоять перед командою Усика, де може відбутися наступний бій і чи отримували вони нову пропозицію зі Саудівської Аравії.

3 мільйони українців

Пане Олександре, чи є можливість уникнути торгів, які призначені на 25 травня?

Так, для цього потрібно укласти угоду між командами. Але зазначу, що ці торги відбуваються за нашою ініціативою. 27 квітня ми попросили WBA провести їх терміновим планом. Втім, асоціації знадобилося два тижні, щоб уладнати якісь особисті обставини. Останнім часом ми досить інтенсивно підтримували зв’язок із керівником WBA Мендосою, а наш адвокат був на зв’язку з асоціацією. Розмовляли з промоутером Дюбуа - Ворреном. Якраз у цей самий час йому зателефонував Мендоса, аби дізнатися, чи йдемо ми на торги й Воррен це підтвердив.

В яких питаннях ви не можете дійти згоди з компанією Воррена "Квінсбері Промоушн"?

Вони мають ексклюзивний контракт із британською групою телеканалів BT Sport. Ми ж не маємо контрактів та зобов’язань із жодною телемережею у світі. Така гнучкість потрібна, щоб приймати рішення, які нам вигідні у конкретній ситуації. Якщо ми досягнемо домовленості з Дюбуа, єдиними каналом, який зможе транслювати цей поєдинок на території Великої Британії буде BT Sport. Нас така історія не дуже влаштовує.

Окрім BT Sport, на ринку є й інші потужні гравці - SkySport, стримінговий сервіс DAZN. Ми традиційно налаштовані співпрацювати з тим телепартнером, який запропонує нашій команді найкращі умови. А за наявності контракту у Френка Уоррена та його компанії "Квінсбері Промоушн" з BT Sport це зробити неможливо.

Ще одна причина торгів - бажання провести бій у Польщі?

Так, ми хочемо влаштувати цей поєдинок у Вроцлаві. На початку серпня, на тому самому футбольному стадіоні, на якому у вересні 2011 року Віталій Кличко боксував із Томашем Адамеком. У місцевої муніципальної влади є зацікавленість провести у своєму місті такий мегафайт. Активну позицію займає і мер міста. Ми хочемо влаштувати не просто спортивний захід, а великий фестиваль, у межах якого реалізуємо благодійні проєкти допомоги українцям.

Зараз у Польщі знаходиться близько 3 мільйонів українців. І сотні тисяч - у сусідніх європейських країнах. Усик із 2015 року не проводив боїв в Україні. Зараз, на жаль, такої можливості немає зі зрозумілих причин. Але провести поєдинок, де Усик був би домашнім боксером, – наш давній план, тому ми хочемо його втілити у життя саме таким чином. Також не забуваймо, що саме в Польщі Олександр здобув свій перший чемпіонський титул у 2016 році.

Але ж Польща теж не є вельми платоспроможним ринком для проведення цього поєдинку. Навіть за умови великої кількості українців, що там зараз проживають.

Якщо ми говоримо про суто комерційну складову, то кількість людей впливає лише на розпродані квитки. Основними джерелами є продаж телеправ та спонсорство. Якщо говорити про Лондон, то, безумовно, там ми не зберемо такої великої кількості українців, як у Польщі. Українцям для відвідування Великої Британії потрібні візи, оформлення яких займає декілька тижнів. Багатьох це зупиняє. А ми хочемо, щоб на такому поєдинку було присутньо якомога більше наших земляків. Уся решта комерційних складових є константою, тому ми розраховуємо приблизно на таку ж суму зборів, якби поєдинок відбувався у Лондоні.

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10 мільйонів євро

Яка, за вашою оцінкою, комерційна вартість бою Усик - Дюбуа?

Вона не буде перевищувати десяти мільйонів євро.

Були розмови, що польські спонсори готові "підставити" своє плече для проведення. Це тільки розмови?

Ми ще не проводили конкретних переговорів. Але є багато компаній, які готові взяти участь у проведенні поєдинку. Адже, ще раз наголошую, це буде не просто спортивна подія, а величезна нагода зібрати кошти та допомогти українцям, котрі цього потребують.

Партнери зі Саудівської Аравії, які були організаторами попереднього бою Усика з Джошуа, дали зрозуміти, що бій Усик - Дюбуа їх не цікавить?

Ні, проведення бою у Польщі є саме нашою ініціативою. Ми у дружніх стосунках з партнерами зі Саудівської Аравії та постійно підтримуємо зв’язок. На торгах ми маємо вказати три місця проведення поєдинку, одним із них буде Саудівська Аравія.

Квінсбері Промоушн братимуть участь у торгах?

Звичайно. Торги - це відкрита процедура. У них може брати участь ще 10 промоутерських компаній. Виграє та, яка запропонує найбільшу суму, що й складатиме призовий фонд бою.

Пригадуємо історію, коли у 2015 році за 15 хвилин до старту торгів на організацію бою Володимир Кличка і Тайсона Ф’юрі команди українця та британця домовилися між собою й торги були скасовані за кілька хвилин до старту аукціону. Цей сценарій не можна виключати й цього разу?

Таке цілком може статися знову.

Скільки разів до цього ви брали участь у торгах?

Як не дивно, але за 18 років своєї роботи в цьому бізнесі це було лише раз. У 2013 році ми виграли аукціон на поєдинок Байсангуров – Андраде за титул чемпіона WBO. Але той бій так і не відбувся.

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Чутки про Дюбуа

У боксерському середовищі ширяться розмови, що Дюбуа відновлюється після травми та не буде готовий виходити в ринг у серпні. Можете це прокоментувати?

Так, також є інформація, що він розійшовся з тренером та працює зараз з іншим. Ще є інформація, що в нього є особисті проблеми. Але для чого нам це обговорювати? Торги вже офіційно оголошені - якщо Дюбуа відмовиться від поєдинку, то він буде позбавлений титулу тимчасового чемпіона. Я не думаю, що хтось зацікавлений у цьому. Якби чутки були правдою, промоутери намагалися б усіляко домовитися з нами, щоб не ставити під загрозу титул Дюбуа.

Останні чотири роки Усик проводив лише по одному бою на рік. У цьому році ситуація зміниться?

Після цього поєдинку ми плануємо ще один мегафайт на грудень. Дуже сподіваємося, він буде найбільшим в історії сучасного професійного боксу.

Інформація про три поєдинки лідерів хевівейту в Саудівській Аравії поки просто розмови?

Так. Це дуже амбітний проєкт. Серйозні організатори. Але офіційних пропозицій поки ніхто не отримав.

Берінчик та Митрофанов

Давайте поговоримо й про інших боксерів К2. Які подальші плани у Берінчика? Чому нещодавно взяли самовідвід у бою за звання чемпіона Європи?

Нагадаю, в грудні Берінчик провів бій із французом Менді. Його було складно організувати через відсутність великого комерційного потенціалу поєдинку. Я був вимушений летіти в Париж та домовлятися з менеджером Менді, щоби бій було проведено за будь-яких умов. Я ніс за це персональну відповідальність. Ми підписали копромоушн із Ворреном, завдяки чому організували бій Денису в андеркарті поєдинку Тайсон Ф’юрі - Дерек Чісора. Берінчик переміг Менді, відстояв пояс WBO International та ще став чемпіоном Європи.

На сьогодні титул EBU (Європейського боксерського союзу) не має серйозної ваги, тому це були лише додаткові регалії для Дениса. Хоча його тренер Єгор Голуб навіть татуювання зробив із цим поясом - як ще одним трофеєм. Але це було важливо більше у психологічному плані. Що стосується рішення EBU. Відзначу, що зараз ця організація потребує негайного реформування. З цим ми покладаємо надії на новообраного президента, швейцарця Петера Штукі.

До речі, в директорат EBU тепер входить і українка Аліна Шатернікова. Ми можемо дати оцінку людям, які перебувають там уже десятиліттями. Все, що вони роблять, залишається на їхній совісті. А ми, своєю чергою, можемо лише відреагувати на ці дії. Щойно ми дізналися, що обов’язковим претендентом на бій за звання чемпіона Європи, тобто суперником Дениса, став 46-річний (!) Еміліано Марсілі, ми відразу дали зрозуміти EBU, що не зацікавлені в цьому поєдинку. Марсілі навіть не отримав би ліцензії для виступу у Великій Британії.

Вас здивувало це призначення для Дениса?

Штаб-квартира EBU знаходиться в Римі. Генеральним секретарем є італійка Енца Джакапоні, якій незабаром виповниться 90 років. І обов’язковим претендентом призначають італійського боксера, якому майже 50 років. І промоутер цього італійського боксера теж, звісно, італієць, який дуже багато років товаришує з генсеком Джакапоні. Але головна причина відмови від поєдинку - це відсутність спортивної інтриги та комерційної привабливості бою.

Берінчик може битися в андеркарті поєдинку Усика?

Розглядаємо цей варіант. Не забуваймо, що в Берінчика є ще один промоутер - наш партнер із Квінсбері - Воррен, який має ті самі зобов’язання з організації наступного поєдинку Дениса.

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Нещодавно в Польщі відбулося спортивне шоу, де виступили Митрофанов і Харциз. Які подальші плани у Дмитра та Ярослава?

Ярослав Харциз знаходиться у стані підготовки до Європейських ігор, де буде розігруватися ліцензія на Олімпіаду в Парижі. Зараз він готується до Європейських ігор у складі збірної України. Основна ціль - завоювання іменної ліцензії. Далі Ярослав зможе більше уваги приділяти професійному боксу. Думаю, цього року він проведе ще кілька поєдинків.

Стосовно Дмитра Митрофанова - дуже добре, що він прибув до тренувального табору Усика, провів збір та поєдинок. Зараз розглядаємо можливість участі Дмитра в андеркарті бою Усик - Дюбуа.

Ще один представник К2 Чеботар брав участь в аматорському чемпіонаті світу, де представляв збірну Молдови.

Стало зрозуміло, що аматорський бокс не для Чеботаря.Чи бачу перспективу в ньому? Так, інакше наша співпраця вже завершилася б.

Анастасія Большакова, Максим Розенко, Чемпіон

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