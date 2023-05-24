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Гірн: Не вірю, що Хейні підписав новий контракт з Top Rank

Едді Гірн прокоментував чутки щодо нового контракту абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні з Top Rank.
Сьогодні 21:46 196 0
Гірн: Не вірю, що Хейні підписав новий контракт з Top Rank
#Едді Гірн, #Девін Хейні

Джерело - tribuna.com.

Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні не міг підписати новий контракт з Top Rank.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Я не вірю, що Девін підписав новий контракт з Top Rank. Він дуже дорогий боксер, і завжди таким був. В минулому його гонорари не завжди відображали його комерційну цінність, але зараз він заробляє стільки, скільки дійсно заслуговує.

Якби ми почали з ним зараз співпрацювати, то прийшли б до нього з ідеєю бою проти Реджиса Прогрейса.

У випадку з Golden Boy це Раян Гарсія, у Top Rank є Шакур Стівенсон, Теофімо Лопес або Джош Тейлор, у PBC – Джервонта Девіс та Роландо Ромеро", — сказав Гірн.

Нагадаємо, Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

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