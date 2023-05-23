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Джефф Мейвезер: Бій з Хейні воскресив кар’єру Ломаченка

Американський тренер прокоментував бій Ломаченко - Хейні
Сьогодні 14:57 415 0
Джефф Мейвезер: Бій з Хейні воскресив кар’єру Ломаченка
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Boxing News 24.

Американський тренер Джефф Мейвезер прокоментував поразку ексчемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) від абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це повідомляє Boxing News 24.

"Цей бій воскресив кар’єру Ломаченка. Багато хто думав, що з ним уже покінчено, бо Девін був набагато більшим. Усі думали, що Хейні знищить його. У тому бою він показав, до якого рівня належить. Хлопець цілий рік нічого не робив через проблеми у своїй країні. Ніхто не знав, що від нього лишилося.

  Ломаченко: Дуже багато людей пишуть, що ми цей поєдинок не програли

Немає нічого ганебного в цій поразці. Бій був досить близьким і багато хто йому віддав перемогу. Отже, я думаю, що найкращий шлях для нього - це повернутися до 130 фунтів. Він знову стане королем. Думаю, що зараз його акції зросли. Зараз лише питання у тому, яку вагову категорію він обере - 130 чи 135 фунтів. Він буде гаразд у будь-якій з них", - сказав Мейвезер.

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