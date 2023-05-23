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Ф’юрі: Не думаю, що поєдинок з Усиком триватиме шість раундів

Сьогодні 11:37 216 0
Ф’юрі: Не думаю, що поєдинок з Усиком триватиме шість раундів
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Fox Sports.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) готовий до бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це британець розповів порталу Fox Sports.

"Я змусив би його здатися. І зробив би це досить швидко. Я не думаю, що цей поєдинок триватиме шість раундів. Ні за що. Усі переоцінюють цього хлопця через те, як він перебоксував звичайнісінького бійця в особі Ентоні Джошуа. Однак Джошуа вже не той, що раніше.

  Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця

На мою думку, він дуже здав. Та і я не Джошуа. Я не великий хлопець, який не дає своїм рукам розгулятися. Я б знищив Усика", - сказав Ф’юрі.

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