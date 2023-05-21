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Хейні: Ломаченко - майбутній член Зали слави боксу

Американець прокоментував перемогу над Ломаченком
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Хейні: Ломаченко - майбутній член Зали слави боксу
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) був найсильнішим суперником для абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО) в його кар'єрі.

Про це заявив сам Хейні.

"Ломаченко - майбутній член Зали слави боксу, він обдарований. Але насамперед хочу подякувати Аллаху. Я б хотів обговорити бій, але не думаю, що зараз це можливо.

Ломаченко - мій найсильніший суперник, дуже хитрий. Ми дуже добре підготувалися до нього.

Що виніс для себе з цієї перемоги? Досвід. Я з командою повернуся додому, передивимося поєдинок, зробимо висновки. Я був у легкій вазі протягом довгого часу, це вже мій 30-й бій загалом, я в профі-боксі з 16 років. Зараз треба повернутися, а там подивимося, що далі.

Мені завжди було складно вкладатися в ліміт ваги. Я лишався в дивізіоні, щоб мати нагоду побити майбутнього члена Зали слави. Це мій 8-й захист поясу. У легкій вазі багато чудових боксерів, тому побачимо. Якщо це матиме сенс - лишатимуся в легкій вазі" - сказав Хейні.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко програв Девіну Хейні одноголосним рішенням суддів.

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