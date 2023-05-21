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Арум - про поразку Ломаченка: Всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні

Промоутер прокоментував поразку Ломаченка
Сьогодні 10:24 1566 1
Арум - про поразку Ломаченка: Всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні
#Василь Ломаченко, #Боб Арум, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Поразка ексчемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) від абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО) є несправедливою.

Про це заявив керівник Top Rank Боб Арум.

"Я промоутер, а не суддя, але всі нейтральні фанати навколо мене порахували, що це був досить односторонній бій для Ломаченка.

Тому всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні. Особисто я не буду це коментувати, тому що я промоутер.

Це питання має бути поставлене комісії. Якщо одна сторона протестує проти судді, вони змінюють його. Але цього не відбулося. Це здається мені дивним. 

Здається дивним, що у нас американець бореться з українцем, а всі судді американці", - сказав Арум.

Менеджер Ломаченка Егіс Клімас розповів, що вони подавали протест на залучення Дейва Моретті до суддівства бою.

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