Арум - про поразку Ломаченка: Всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні

Поразка ексчемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) від абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО) є несправедливою.

Про це заявив керівник Top Rank Боб Арум.

"Я промоутер, а не суддя, але всі нейтральні фанати навколо мене порахували, що це був досить односторонній бій для Ломаченка.

Тому всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні. Особисто я не буду це коментувати, тому що я промоутер.

Це питання має бути поставлене комісії. Якщо одна сторона протестує проти судді, вони змінюють його. Але цього не відбулося. Це здається мені дивним.

Здається дивним, що у нас американець бореться з українцем, а всі судді американці", - сказав Арум.