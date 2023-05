Ломаченко поступається Хейні після 6 раундів, - експерт

Провідний американський аналатік і експерт боксу Майк Коппінгер віддав перевагу Девін Хейні у поєдинку проти Василя Ломаченка - 58:56.

Коппінгер вважає, що Ломаченко "забрав" лише 2 раунди. Хейні - 4.

Round 6: Haney is absolutely killing Loma's body with those stinging right hands. Loma's entire left flank is deep red from the punches, but the Ukrainian is doing the better work upstairs. 10-9, Haney. 58-56, Haney #haneyloma