Ломаченко - Хейні: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

🇺🇦 Василь

ЛОМАЧЕНКО 🇺🇸 Девін

ХЕЙНІ

17 - 2 - 0 РЕКОРД 29 - 0 - 0 35 ВІК 24 170 см ЗРІСТ 175 см 166 РОЗМАХ РУК 180 Шульга СТІЙКА Ортодокс Бій за звання чемпіона світу в легкій - IBF, WBA Super, WBC, WBO

Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) зустрічається з абсолютним чемпіоном світу, американцем Девіном Хейні (29-0-0, 15 КО).

12-раундовий поєдинок за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцеві, у легкій вазі відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand. Початок бою орієнтовно о 7:00 за київським часом.

2-раунд: Ломаченко доволі активно розпочинає бій, з перших раундів проводячи вдалі комбінації. Не відсиджується претендент у захисті, як це було в бою з Лопесом.

1-раунд: Спокійно розпочинають бій обидва боксери. Обмінялися вдалими атаками бійці, однак Ломаченко наприкінці провів успішну комбінацію, затиснувши Хейні в кутку рингу.

Round 1: Devin Haney pressed the action and did some good body work, particularly with a stabbing jab to the midsection. Lomachenko closed the round strong with a flurry that whipped the crowd into a frenzy, but Haney's round. 10-9, Haney. — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023

ПОЄДИНОК РОЗПОЧАВСЯ!

Тепер настав час з'явитися на арені абсолютному чемпіону світу - Девіну Хейні!

A fight where legacies are made 👑@RealDevinHaney looks to put himself amongst the greats.#HaneyLoma | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/tCozTcRIGQ — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

Василь Ломаченко виходить на ринг! Боксер з українським паспортом готовий до поєдинку!

Усе готово до бою за титул абсолютного чемпіона світу!

Тепер звучить національний гімн США!

На арені лунає гімн України!

Одноголосним рішенням суддів Оскар Вальдес здолав Адама Лопеса. На нас очікує головна подія вечора!

Легендарний Менні Пак'яо також слідкуватиме за поєдинком.

#HaneyLoma tonight after getting #DavisGarcia last month. This is great for 🥊! If you’re a boxing fan, tonight is a must watch fight. Who you got tonight? — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) May 21, 2023

Наразі продовжується останній бій андеркарду між Оскаром Вальдесом та Адамом Лопесом.

GET YOUR POPCORN 🍿



We're heating up in RD 3. #HaneyLoma pic.twitter.com/tePUo9RuSi — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

Василь Ломаченко та Девін Хейні проводять останні підготування до бою.

Реймонд Мураталья переміг Джеремія Накатіла, а отже в нас залишається лише один поєдинок до головної події вечору.

Боксери вже прибули на арену.

Офіційний партнер компанії Top Rank медіасервіс Megogo принципово відмовився від трансляції бою через репутаційні втрати, які пов'язані з публічною поведінкою Ломаченка. Пряма трансляція в Україні буде доступна на YouTube-каналі Top Rank.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою у цій новині.

