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Ломаченко - Хейні: ОНЛАЙН

Сьогодні 06:59 13049 4
Ломаченко - Хейні: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломачєнко

🇺🇦 Василь
ЛОМАЧЕНКО

Девін Хейні

🇺🇸 Девін
ХЕЙНІ
17 - 2 - 0 РЕКОРД 29 - 0 - 0
35 ВІК 24
170 см ЗРІСТ 175 см
166 РОЗМАХ РУК 180
Шульга СТІЙКА Ортодокс
Бій за звання чемпіона світу в легкій - IBF, WBA Super, WBC, WBO

Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) зустрічається з абсолютним чемпіоном світу, американцем Девіном Хейні (29-0-0, 15 КО).

12-раундовий поєдинок за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцеві,  у легкій вазі відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand. Початок бою орієнтовно о 7:00 за київським часом.

2-раунд: Ломаченко доволі активно розпочинає бій, з перших раундів проводячи вдалі комбінації. Не відсиджується претендент у захисті, як це було в бою з Лопесом.

1-раунд: Спокійно розпочинають бій обидва боксери. Обмінялися вдалими атаками бійці, однак Ломаченко наприкінці провів успішну комбінацію, затиснувши Хейні в кутку рингу.

ПОЄДИНОК РОЗПОЧАВСЯ!

Тепер настав час з'явитися на арені абсолютному чемпіону світу - Девіну Хейні!

Василь Ломаченко виходить на ринг! Боксер з українським паспортом готовий до поєдинку!

Усе готово до бою за титул абсолютного чемпіона світу!

Тепер звучить національний гімн США!

На арені лунає гімн України!

Одноголосним рішенням суддів Оскар Вальдес здолав Адама Лопеса. На нас очікує головна подія вечора!

Зображення

Легендарний Менні Пак'яо також слідкуватиме за поєдинком.

Наразі продовжується останній бій андеркарду між Оскаром Вальдесом та Адамом Лопесом.

Василь Ломаченко та Девін Хейні проводять останні підготування до бою.

Реймонд Мураталья переміг Джеремія Накатіла, а отже в нас залишається лише один поєдинок до головної події вечору.

Боксери вже прибули на арену.

Офіційний партнер компанії Top Rank медіасервіс Megogo принципово відмовився від трансляції бою через репутаційні втрати, які пов'язані з публічною поведінкою Ломаченка. Пряма трансляція в Україні буде доступна на YouTube-каналі Top Rank.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою у цій новині.

Головні факти про бій

  • Відбудеться вранці (7:00 за київським часом) 20 травня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand;
  • На кону стоятимуть пояси в легкій вазі - IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцю;
  • Орієнтовно Хейні отримає за бій в десять разів більше за Ломаченка: 9 млн проти 900 тис.;
  • Американський боксер є беззаперечним фаворитом у букмекерів. Коефіцієнти на перемогу: 1,4 проти 2,7.
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